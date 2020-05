No caso do NOS SOS, promovido pela companhia de teatro Palco 13, o que começou como um plano de fazer duas entregas pontuais a profissionais do teatro, acabou por transformar-se em entregas semanais “a qualquer profissional que tenha uma intervenção direta ou indireta num espetáculo”.

O nome do projeto de ajuda alimentar pode ter duas leituras "Nós S.O.S." e "Nossos". “Nossos de uma classe artística com que temos contacto direto e indireto, e que nos apercebemos que está com fragilidades, com carências”, explicou à Lusa Marco Medeiros, da Palco 13, salientando que “o apoio” aos profissionais do setor cultural, “como se sabe, é reduzido”.

“Achámos que, mais do que uma crítica pública, neste momento tínhamos de agir. A crítica tem de continuar, as mudanças têm de acontecer, mas neste momento há pessoas que não podem esperar por essa mudança. E decidimos ‘atacar’ e proteger essas pessoas que estão com algumas necessidades neste momento”, afirmou.

No início, estipularam a campanha para “apenas dois dias”. “Mas os pedidos têm continuado e as doações, felizmente, têm continuado, e não conseguimos parar”, contou.

Além disso, o projeto “foi sendo alterado e adaptado para responder às necessidades”. “Começámos com um grupo restrito de profissionais do teatro, mas depois começámos a perceber que esta definição tinha de ser alargada. Infelizmente temos que definir balizas, como em todas as campanhas, porque senão não podemos responder a todos os casos”, afirmou.

A Palco 13 optou por recolher donativos em dinheiro, através de transferência bancária, para comprar os cabazes de ajuda alimentar.