José Pinho, das livrarias Ler Devagar e Ferin, em Lisboa, avançou que esses problemas passam pelas rendas das lojas, pelos apoios, que tem de ser a fundo perdido e não reembolsados no futuro, e abranger os sócios gerentes das pequenas livrarias no ‘lay off’, uma vez que basta ter um funcionário para não poder estar contemplado com esta medida.

Segundo José Pinho, o Presidente da República quis saber quais as preocupações em concreto do setor, tendo em conta que já sabia que as livrarias e os editores estavam a passar por “um mau bocado, mas não sabia em pormenor o que se passava”.

“O Presidente da República não só está preocupado com o que esta a acontecer, como já se apercebeu que se não for feito nada vão fechar todas. O que é uma catástrofe, o país sem livrarias não existe", frisou ainda.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu ao longo da tarde de sábado 10 associações ligadas à cultura. A par da ReLI, no setor editorial e livreiro, ouviu ainda as preocupações da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.

