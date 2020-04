Troye Sivan lançou esta semana o seu novo single, "Take Yourself Home". Originalmente o tema era para ser editado só no final deste ano, mas o cantor decidiu antecipar o seu lançamento devido à pandemia da COVID-19.

"'Take Yourself Home' é uma das minhas canções favoritas que já escrevi" confessa o artista. "A canção é uma espécie de conversa animadora contigo mesmo e com o lugar de onde vens. Lutar pelo teu lugar no mundo. Escrevo estas canções como uma entrada de um diário; depois, à medida que a vida e os lugares mudam e os relacionamentos mudam, as canções podem assumir um novo significado. Claramente, isto aconteceu com esta música, com o que está a acontecer atualmente em todo o mundo", conta.