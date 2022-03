A emissão da Rádio Comercial Ucrânia (Україна) arrancou esta quarta-feira, dia 16 de março, às nove da manhã. Em comunicado, a ESTAÇÃO salienta que "pretende ser uma rádio solidária e uma ferramenta de apoio à integração da comunidade ucraniana em Portugal", com "informação útil, notícias, entrevistas, testemunhos e muita música" da Ucrânia.

A Rádio Comercial Ucrânia tem como objetivo "ser um veículo de informação sobre o que está a acontecer no terreno, mas, principalmente, ser uma fonte de apoio à comunidade ucraniana que virá para Portugal", acrescenta.

A emissão pode ser ouvida online, no site da Rádio Comercial - Ouça aqui a emissão. "É com enorme orgulho que anunciamos que está no ar a nossa Rádio Comercial Ucrânia! Música e informação útil em duas línguas. Com as vozes da Viktoriya Starchenko e do Marcos Fernandes. Pensada e feita com o coração para todos os ucranianos em Portugal", frisou a estação nas redes sociais.

"Portugal já tem uma grande comunidade ucraniana e, com esta crise de refugiados, que já é a maior desde a Segunda Guerra Mundial, é natural que muitas destas pessoas acabem por escolher Portugal como país de destino", afirma o presidente executivo da Media Capital Rádios, Salvador Bourbon Ribeiro, citado no comunicado.

"A Rádio Comercial não pode ficar indiferente à tragédia que está a assolar o povo ucraniano e resolveu contribuir com aquilo que melhor sabe fazer: rádio", sublinha o responsável, acrescentando que "este projeto é a rádio a ser rádio, ou seja, a ligar pessoas que chegam a pessoas que já cá estão".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.