O pianista russo Pavel Kushnir, detido no final de maio por apelos a uma mudança violenta de poder, em vídeos no YouTube em que criticava a guerra na Ucrânia, morreu em prisão preventiva em Birobidjã, no extremo oriente russo.

A morte do pianista, de 39 anos, foi confirmada na passada sexta-feira ao portal online Vot Tak por uma amiga de infância e também pianista, Olga Shkrigunova. A defensora dos direitos dos reclusos Olga Romanova também confirmou a morte. Romanova detalhou que Kushnir estava em “greve de fome” (sem consumir alimentos ou líquidos) há vários dias e o seu corpo “não aguentou mais”. O pianista tinha um canal de YouTube com cinco subscritores no qual publicou quatro vídeos críticos da campanha militar russa na Ucrânia desde o seu início, em fevereiro de 2022. O russo exigiu o fim do conflito, apelou a uma mudança de poder na Rússia e defendeu a libertação de todos os presos políticos. “Era uma pessoa extraordinária que levava a injustiça muito a sério. Há muito poucas pessoas como ele", descreveu a pianista Shkrigunova sobre o seu falecido amigo. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais, que também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra. Os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014. Já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas têm-se confrontado com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.