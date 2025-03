Romance

"A Última Carta de Carlota Joaquina", de José Manuel Saraiva, com selo Clube do Autor, com «a fuga dramática da família real para o Brasil. A vida íntima da rainha mal-amada».

"A Arte da Alegria", de Goliarda Sapienza, com tradução de Simonetta Neto, numa edição Dom Quixote, a obra «ressuscita os fervores políticos que marcaram o século XX pelas mãos de Modesta, uma mulher siciliana cuja força e carácter são uma afronta à moral convencional». Da mesma editora, "Quem Tem Medo dos Santos da Casa", de Sara Duarte Brandão, «Uma estreia auspiciosa de uma jovem escritora, romance que já venceu o Prémio Literário Cidade de Almada 2023». Vencedor do Prémio IILA-Letteratura 2023 e Finalista do Prémio Booker Internacional 2024, chega, da mesma chancela, "Não é um Rio", de Selva Almada. A Dom Quixote edita ainda a obra-prima do lendário escritor norueguês, "O Palácio de Gelo", de Tarjei Vesaas, com tradução de João Reis. «Uma história intensamente lírica sobre as angústias e paixões do fim da infância, a devoção à amizade e à memória».

"Murmúrio", de Will Eaves, editado pela Quetzal Editores, «baseado na vida de Alan Turing, este romance - em forma de diário e de cartas - relata, na primeira pessoa, o período que se seguiu à prisão, julgamento e condenação do célebre matemático». Da mesma editora, "Tese sobre Uma Domesticação", de Camila Sosa Villada, «uma história de pactos invisíveis e paixões arrasadoras, em que uma família se agarra a breves momentos de felicidade, sem se aperceber de que foi derrotada no seu desígnio, desde o início». Ainda com selo Quetzal Editores, "Morramos ao Menos no Porto", de Francisco Mota Saraiva, «Intenso e comovente, o novo Prémio José Saramago é um romance que trata da perda, da melancolia e da recordação.»

"A História da Minha Vida", de Lucy Score, com selo Marcador, «com doses perfeitas de romance, humor e coração, esta história lembra-nos que, por vezes, temos de deixar algumas coisas desabar para reconstruir algo verdadeiramente especial». Da mesma chancela "O Dilema da Noiva", de Elena Armas, «um noivado falso que te vai fazer acreditar no amor de verdade».

"O Menino que Perdeu a Guerra", de Julia Navarro, com chancela Bertrand Editora, «pode perder-se uma guerra. Mas pode ganhar-se a liberdade».

"Os Olhos de Mona", de Thomas Schlesser, da Editorial Presença. «Mona está a perder a visão. O avô tem 52 semanas para lhe mostrar toda a beleza do mundo».

"Os Naufragistas", de Robert Louis Stevenson e Lloyd Osbourne, com prefácio de Javier Cercas, numa edição Tinta da China, «Não sei se é o melhor romance de Stevenson, como pensava Borges, mas tenho a certeza de que é um romance magnífico, de final vertiginoso rematado com uma inesperada pirueta autoficcional…».

"Quando o Sol Aparecer", de Sara Marinho, com chancela Manuscrito Editora, «Será possível voltar a confiar em alguém depois de um relacionamento tão traumático?».

"A Grande Ilusão", de Margarida Rebelo Pinto, numa edição Alma dos Livros, «O novo romance entrelaça múltiplas vozes numa teia envolvente, explorando a fragilidade e as contradições de uma geração a quem tudo parecia possível.»

"Quando o Amor é para Sempre", de Catarina Rodrigues, é a proposta da Oficina do Livro, «Quando menos esperamos, a vida muda-nos ou nós mudamos com ela».

"Transgressões", de Louise Kennedy, com selo: Porto Editora, «um livro arrepiante, pois, mais do que a história de uma relação proibida, é um romance que mostra a busca da normalidade no meio do caos…».

"Antes de te Deixar Ir", de Kennedy Ryan, editado pela Desrotina, traz-nos «Uma história arrebatadora sobre redenção e segundas chances.»

"Mil Estrelas entre Nós", de Jonathon Shannon, da Edições Asa, num «romance de coincidências e desencontros».

"Reencontro na Vila dos Tecidos", de Anne Jacobs, com selo Planeta, «fecha as suas portas com o último livro desta apaixonante saga que conquistou os leitores portugueses».

"Palavras à Deriva", de Laura Imai Messina, numa edição Suma de Letras. «Uma remota ilha japonesa é o local onde naufragam todas as cartas sem destino.»

Derradeiro romance de Machado de Assis, "Memorial de Aires" é, para muitos, o mais autobiográfico dos livros do incomparável Bruxo do Cosme Velho, figura maior da literatura em língua portuguesa, numa edição da Guerra & Paz Editores.

Contos

"A Ressurreição de Maria", de Cláudia Andrade, com chancela Elsinore, que «numa prosa ágil e sem igual na literatura portuguesa, apresenta ao leitor um cortejo de personagens nas mais trágicas e absurdas peripécias da vida.»

Novela Gráfica

"O Tempo do Cão", de Ondjaki, com ilustração de António Jorge Gonçalves, com selo Editorial Caminho.

Thrillers/Fantástico

"A Serpente no Sótão", de Pedro Medina Ribeiro, numa edição Saída de Emergência, num livro que «promete entrar para o cânone da literatura fantástica nacional com ambientes misteriosos que se tornam progressivamente mais dramáticos e densos». Da mesma editora chega "Sem Remorsos", de Mary Kubica, onde «toda a gente tem segredos, mas nem todos têm remorsos.»

"O Rapaz Perdido", de Charlie Gallagher, com selo Alma dos Livros, «nem tudo o que se esconde deve ser procurado. a vida é breve… o fim está a chegar.»

"A Casa da Noite", de Jo Nesbø, com edição Dom Quixote e "Assassinato no Comité Central", de Manuel Vázquez Montálban, com selo Quetzal Editores, dois thrillers de cortar a respiração, até à última página.

"Em Defesa de Jacob", de William Landay, com selo Cultura Editora, «um filho acusado de homicídio. Uma família no banco dos réus.»

"O Problema da Paz", de Joe Abercrombie, editado pela Kathartika. «Conspiração. Traição. Rebelião. A paz é apenas outro tipo de campo de batalha.»

"A Camareira" e "O Hóspede Misterioso" de Nita Prose, com selo Editorial Presença, com «mistério, suspense e muitas reviravoltas».

Poesia

"Ferida Secreta", de Jorge Gomes Miranda, com chancela Assírio & Alvim, «Dança e escultura. Duas disciplinas para entender o mundo e através dele interrogar a poesia.» A mesma chancela edita "Poemas 1964 - 1979", de Pedro Homem de Mello, que encerra a publicação da obra inédita do autor.

"Adeus, Campos Felizes - Antologia do Campo na Poesia Portuguesa do Século XIII ao Século XXI", com seleção e ensaio de Rui Lage, editado pela Assírio & Alvim,

"A Última Aurora", de Simão Resendes Cabral, com chancela Editorial Novembro. «Neste conjunto de poemas podemos acompanhar o caminho trilhado pelo autor na exploração do oculto e a sua esperança em, assim, conseguir paz de espírito e uma nova sabedoria».

Autoajuda e desenvolvimento pessoal

"Uma Rotina de Ferro", de Martim Torres, com chancela Talento Intemporal, com «os fundamentos estoicistas que o guiam…e detalhe do conjunto de experiências pessoais, hábitos, dietas, comportamentos e processos de mentalização que podem provar-se úteis a todos os leitores».

"Tudo começa em ti", de Jillian Turecki, numa edição Albatroz, com «um roteiro para que aprendas a amar-te verdadeiramente e estejas preparado para encontrar o amor que mereces.» A mesma chancela apresenta "Deixa Estar", de Mel Robbins, «a ferramenta transformadora que mudou a vida de milhões de pessoas».

"Tu és Aquilo que Pensas", de James Allen, com selo Nascente, «O ser humano é literalmente aquilo que pensa, sendo o seu caráter a soma total de todos os seus pensamentos.»

"Saber Discutir - Como os casais felizes transformam o conflito em intimidade", de Dra. Julie Schwartz Gottman e Dr. John Gottman, com edição Marcador, «o guia de referência para aprender a discutir melhor, oferecendo lições urgentes e perenes.»

"A Próxima Conversa - 3 regras simples para falar com clareza e confiança", de Jefferson Fisher, com selo Ideias de Ler, que promete «revolucionar a forma como se relaciona com os outros e transformar a sua vida.»

"Mudar de Hábitos, Mudar de Vida - Rotinas transformadoras para viver com menos ansiedade", de Sara Crispim, com selo Contraponto Editores, «Como deixar hábitos destrutivos para trás e ter a vida que sempre quis. De uma vez por todas!».

"A Morte é Um Dia que Vale a Pena Viver - E um excelente motivo para ver a vida com um novo olhar", de Ana Cláudia Quintana Arantes, numa edição Pergaminho.

"A Vida Depois do Trauma", de Peter A. Levine, com selo Alma dos Livros, «num método poderoso e repleto de esperança.»

"O Ego e os Mecanismos de Defesa", de Anna Freud, com chancela Casa das Letras, «Uma obra-prima de uma das figuras mais importantes da Psicologia».

"A Literatura, o Bem Que Paga", de Antoine Compagnon, com selo Guerra & Paz Editores. «Neste livro, estão reunidas as razões pelas quais devemos ler: a literatura é mesmo o melhor dos investimentos!».

Infantojuvenil

"Marília ou a Justiça das Crianças", de Álvaro Laborinho Lúcio e Odete Severino Soares, com ilustração de Catarina Sobral, numa edição Livros Zigurate, com «Uma história e um guia para uma melhor audição da criança em Tribunal».

"Já Não Quero Ser Esquilo!", de Olivier Tallec, com selo Nuvem de Letras, numa «mensagem sobre a importância da singularidade de cada um de nós».

"O Meu Primeiro Carlos Paredes", de José Jorge Letria, com ilustração de Hélder Teixeira Peleja, editado pela Dom Quixote. Da mesma editora "Onde Estás, Principezinho?" para as crianças, até aos 6 anos. descobrir as aventuras do Principezinho.

"Exploradores da selva", da Porto Editora, «com abas, factos divertidos e imagens para encontrar!» ideal para crianças até aos 6 anos.

"Os Aventureiros e os Caçadores de Relíquias", de Isabel Ricardo, com edição Saída de Emergência, «Histórias e lendas, descobertas espantosas e relíquias desaparecidas… Os Aventureiros vão viver outra aventura fantástica!»

"Gosto de Ti como És", de Noemí Fernández e Sara Gómez, com ilustração de Robert Garcia, e chancela Alma dos Livros, num «convite adorável para abraçar o lado bom da vida.», para crianças dos 6 aos 10 anos.

Boas leituras!