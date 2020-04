De quarentena em Brasil, Adriana Calcanhotto tem aproveitado as últimas semanas para partilhar com os seus seguidores a forma como nasceram algumas das suas canções. No primeiro vídeo publicado no Youtube, a artista recorda a história de "Vambora", um dos maiores sucessos da sua carreira.

"Sou a Adriana Calcanhoto e para quem não me conhece sou cantora e compositora. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer são canções. Estou de quarentena, estamos em tempos de quarentena. Estou em casa e imagino que vocês também. Por isso, pensei em partilhar as coisas que tenho feito", conta no primeiro vídeo da série "Minha Música".

"Tenho pensado sobre as canções, sobre o alcance das canções. É uma coisa interessante porque costumo responder a muitas perguntas sobre o processo criativo", acrescenta.

Nas redes sociais, os elogios à pequena série de Adriana Calcanhotto somam milhares de visualizações e dezenas de elogios. "Das coisas boas da quarentena", frisou uma fã.

VEJA OS EPISÓDIOS DE "MINHA MÚSICA":

#01 - Adriana Calcanhotto - Vambora

#02 - Adriana Calcanhotto - Esquadros

#03 - Adriana Calcanhotto - Mentiras

#04 - Adriana Calcanhotto - Cantada - Depois de Ter Você

#05 - Adriana Calcanhotto - Era pra ser

#06 - Adriana Calcanhotto - Cariocas

#07 - Adriana Calcanhotto - Vai saber?