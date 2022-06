As Festas do Marco regressam em julho, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17, ao centro da cidade do Marco de Canaveses, no distrito do Porto.

Do programa das Festas do Marco 2022 destacam-se os concertos do Palco Principal (Junto ao futuro Parque da Cidade) com artistas nacionais como David Carreira (13 de julho), Zé Amaro (14 de julho), Quinta do Bill (15 de julho), António Zambujo, Bispo (16 de julho) e Amor Eletro (17 de julho). Junto ao Palco Principal volta a estar o Palco 4630 com Dj’s todos os dias.

Além do Palco Principal, o Palco Jardim, no Jardim Municipal, vai receber concertos dos Tradição D’Ouro, Ana Kláudia, Martim, Vozes do Tâmega e da Banda de Música de Vila Boa de Quires.

Durante as festas da cidade vai ainda decorrer o concerto “Gestos”, que encerra o terceiro Estágio de Orquestra Sinfónica da Artâmega, com o Maestro Pedro Carneiro e o solista de trompa Nuno Nogueira, na Igreja de Santa Maria.

"Mais uma vez a Câmara aposta num cartaz de excelência, com grandes nomes da música nacional e local e envolvendo também o valioso contributo das nossas associações. Quisemos fazer corresponder as festas da cidade às expectativas dos marcuenses e acredito que isso vai acontecer. Após dois anos de interrupção, o público vai aderir com ainda mais entusiasmo e contamos receber milhares de visitantes, a quem desde já damos as boas-vindas ao Marco de Canaveses", sublinha Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses.