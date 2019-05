"O público terá quatro pontos para comprar um ecocopo, que custa um euro, e, no final da noite, se quiser e o ecocopo estiver inteiro, pode devolvê-lo e receber o euro de volta", explicou.

Um dos pontos altos da festa dos estudantes, o cortejo académico, que nos últimos anos se realizou no primeiro domingo, passa este ano para o derradeiro dia da Queima das Fitas, a 2 de junho, por causa das Eleições Europeias, marcadas para o dia 26 deste mês.

O lucro da bilheteira no dia 26, indicou a presidente da AAUE, vai reverter para uma instituição de cariz social da cidade, podendo o público escolher a beneficiária no 'stand' da associação na queima.

Ana Rita Silva referiu que a redução do horário adotada no ano passado mantém-se nesta edição, prevendo que em algumas noites o som termine às 4:00 e outras às 2:00, com o recinto a ficar aberto até às 06:00 e às 03:00, respetivamente.

Tal como em anos anteriores, realizam-se a queima desportiva, com atividades desportivas e jogos, e a queima dos pequenitos, que inclui uma cerimónia de queima das fitas com alunos do 1.º ciclo do concelho.