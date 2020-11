Michael B. Jordan é o homem mais sexy da revista People de 2020.

O ator norte-americano de 33 anos é o 35º homem a receber a honra, anunciada na terça-feira à noite, no "talk-show" noturno de Jimmy Kimmel após várias tentativas dos espectadores a partir de casa para descobrir quem estava disfarçado por debaixo de um traje apropriado para estes tempos de pandemia.

Michael B. Jordan tornou-se conhecido com a série "The Wire - Sob Escuta" e com filme "Crónica" (2012), mas o momento decisivo foi com "Fruitvale Station: A Última Paragem" (2013), o encontro artístico com o realizador Ryan Coogler, com quem faria a seguir "Creed: O Legado de Rocky" (2015) e "Black Panther" (2018), que o consagraram definitivamente em Hollywood.

Sobre a distinção, um vídeo sobre os bastidores da sessão fotográfica com declarações revelou que já está preparado para ouvir piadas nos próximos tempos e as mulheres mais velhas na sua família ficaram muito contentes.

Michael B. Jordan é o quinto afro-americano na lista: Denzel Washington foi o eleito de 1996, Dwayne Johnson em 2016, Idris Elba em 2018 e John Legend no ano passado.

A primeira personalidade distinguida nesta já longa tradição da revista People foi Mel Gibson em 1985. O mais velho foi Sean Connery em 1989, quando tinha 59 anos.