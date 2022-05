Com um cartaz que aposta em especial no jazz, na soul e na música brasileira, o EDPCoolJazz regressa a Cascais ao longo do mês de julho para a sua 17.ª edição.

Na conferência de imprensa do evento, Karla Campos, diretora da promotora Live Experiences, prometeu um cartaz "de luxo" que juntará artistas portugueses e internacionais no palco do Hipódromo Manuel Possolo, com três concertos por noite.

Jéssica Pina foi anunciada esta quarta-feira, tendo atuação agendada para 30 de julho, no mesmo dia do brasileiro Jorge Ben Jor. Artista com presença assídua no evento desde 2017, nas Jazz Sessions, em formato trio, apresenta-se este ano no grande palco do evento com o EP "Vento Novo".

Ao SAPO Mag, a cantora e trompetista agradeceu o voto de confiança do EDPCoolJazz e mostrou-se entusiasmada por poder "dar a cara" por um projeto pela primeira vez. Tiago Nacarato, Mimi Froes e Murta, alguns dos outros nomes nacionais deste ano, também revelaram ao SAPO Mag as expectativas para uma edição inicialmente marcada para julho 2020, mas adiada um ano devido à pandemia.

A organização do evento revelou ainda que o palco das Cascais Jazz Sessions volta a receber sete talentos nacionais do jazz: Gileno Santana Trio - Miles Davis Legacy atua dia 2 de julho, Aníbal Zola no dia 10 de julho, Mateus Saldanha Trio sobe a palco no dia 21 de julho, Diogo Alexandre tem data marcada para 23 de julho, a 27 de julho é a vez de Hugo Lobo, no dia seguinte (28) é João Espadinha e Francisco Gomes Trio atua a 30 de Julho”.

Programação EDPCoolJazz 2022:

2 de julho - John Legend | Murta | Gileno Santana Trio

10 de julho – Paul Anka | Mimi Froes | Aníbal Zola

21 de julho - Yann Tiersen | Quinquis | Mateus Saldanha Trio

23 de julho - Miguel Araújo convida Rui Veloso | Tiago Nacarato | Diogo Alexandre

27 de julho - Diana Krall | Frankie Chavez & Peixe | Hugo Lobo

28 de julho – Jordan Rakei | Moses Boyd | João Espadinha

30 de julho - Jorge Ben Jor | Jéssica Pina | Francisco Gomes Trio