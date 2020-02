Os nomeados para os Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020 foram anunciados esta semana. Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Beyoncé, Taylor Swift e Lil Nas X são alguns dos distinguidos.

O futebolista português está nomeado para Estrela Desportiva Masculina Favorita dos Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020. Cristiano Ronaldo é "o único futebolista e o único indicado não americano numa categoria dominada pelos gigantes do basquetebol, do futebol americano e do skateboarding", frisa a organização.

O filme "Vingadores: Endgame" lidera a corrida 11 nomeações. Já Taylor Swift conta com cinco nomeações,.

Os vencedores só serão conhecidos durante a cerimónia que será transmitida no dia 25 de março na Nickelodeon Portugal. No mesmo dia, os fãs portugueses ficarão a conhecer a Internet Star Portuguesa Favorita - Beatriz Frazão, Bernardo Almeida, Paulo Sousa e Sara Carreira são os nomeados.

NOMEADOS:

Categoria Nacional

Internet Star Portuguesa Favorita

Beatriz Frazão

Bernardo Almeida

Paulo Sousa

Sara Carreira