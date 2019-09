A pré-abertura do Festival Atlântico realiza-se no Centro Cultural Português no Luxemburgo com o concerto do duo Mano a Mano, pelas 19h30, e os restantes concertos programados terão lugar na Philharmonie, a principal sala de espetáculos do Grão-Ducado do Luxemburgo.

Os irmãos André e Bruno Santos (Mano a Mano) têm vários discos editados em nome próprio e participação em projetos de Maria João, Carlos Bica, Rita Redshoes, Salvador Sobral, entre outros.

Até dia 29 de setembro o Luxemburgo vai acolher nomes como Ana Moura, Sérgio Godinho, o trio de jazz Carlos Bica & AZUL, Noiserv, o coletivo Sete Lágrimas e ainda a moçambicana Selma Uamusse, a angolana Lúcia de Carvalho e o angolano Bonga.

Segundo a organização os sons quentes e os ritmos mistos retornam assim à Philharmonie para uma semana de comemoração e celebração da mistura de culturas e lusofonia.

O primeiro festival de música lusófona no Luxemburgo decorreu em 2016 com músicos de Portugal, Angola, Cabo Verde e Brasil, tendo como objetivo, segundo a organização, "celebrar as tradições musicais dos países lusófonos", mostrando "a riqueza musical" destes países, "do fado à bossa nova, passando pela morna ou pelo jazz contemporâneo".

A ideia do Festival Atlântico "é criar pontes, não só geográficas, mas também culturais e poéticas".