Naquela que é já a 7.ª edição da Poster Mostra, serão expostos nas ruas de Marvila ‘posters’ de artistas “tão diversos como a pintora Paula Rego (em parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado), a cantora Carolina Deslandes, o cartoonista e humorista Hugo Van der Ding, a ‘chef’ Filipa Gomes, a artista plástica Graça Paz, o pintor Cristiano Mangovo (Galeria Insofar), Li Alves da Poetry Slam, o fotógrafo Mário Cruz, o músico Noiserv e a fadista Sara Correia, entre outros, num conjunto de 20 artistas convidados”.

A lista de convidados inclui ainda o ateliê de arquitetura Fala Atelier, os fotógrafos Vitorino Coragem, Diana Sousa, Cecil Beaton, Luciano Carneiro e Ricky Dávila, os artistas plásticos Sobral Centeno + Nuno Centeno e Micaela Fikoff, a artista visual Cristina Viana e o AVO ateliê de chapelaria.

Além dos ‘posters’ dos 20 artistas convidados, a mostra inclui também ‘posters’ criados pelos vencedores de duas 'Open Call' (concurso aberto ao público) – dez que venceram a ‘open call’ de tema livre e sete escolhidos na ‘open call’ que convidava “a mergulhar no rico património iconográfico da marca Sandeman”.

Hoje, além da inauguração da exposição nas paredes de Marvila, haverá uma festa e uma visita guiada, que começa no Praça David Leandro da Silva e segue pela Rua do Açúcar, até à Rua Capitão Leitão.

A programação foi inaugurada às 16h00, no Clube Oriental de Lisboa, com a inauguração da exposição dos ‘posters’ de todos os participantes nas ‘Open Call’ deste ano, “uma participação Record de 224 trabalhos”.

A festa divide-se entre a Cerveja Lince e a Dois Corvos, onde, às 19h30 haverá um concerto de Monday.

A mostra Poster é um projeto do Departamento, entidade que se define como “amplificador de cultura, que faz curadoria e desenvolve projetos para marcas, patrocinadores, mecenas, entidades públicas e privadas”.