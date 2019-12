Dedicado à música portuguesa, o Sons de Vez vai decorrer até 28 de março, na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

No total, segundo a nota hoje enviada à Lusa pela organização do evento, "são 11 concertos intimistas, que evidenciam o melhor da música portuguesa, nos seus diferentes géneros, naquele que é o primeiro festival do ano".

O festival, que decorre desde 2002, começa no dia 8 de fevereiro com os Dead Combo, a cumprir a sua digressão de despedida, seguindo-se os D'Alva (15 de fevereiro), Pedro e os Lobos com a participação do Coro Infantojuvenil do Conservatório de Música e Dança de Arcos de Valdevez (22 de fevereiro) e Capitão Fausto (29 de fevereiro).

O Sons de Vez prossegue em março, no dia 7, com OMIRI e Maria João Fura, seguindo-se Rackham (14 de março) e Nó Cego e Tarântula (21 março).

A 18.ª edição do festival termina dia 28 de março, com um concerto de Carminho.

Os concertos têm sempre início às 23:00, e os bilhetes serão colocados à venda na semana respeitante a cada concerto.

O programa do festival inclui ainda uma exposição de fotografia com alguns dos "melhores momentos da edição 2019", patente do auditório da Casa das Artes.