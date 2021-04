Esta quarta-feira, dia 31 de março, a Entertainment Weekly divulgou as primeiras imagens dos bastidores da gravação do videoclip de “Dancing with the Devil”. Até ao momento, a data de lançamento do vídeo ainda não foi anunciada.

As imagens das gravações mostram a cantora a recriar a noite em que sofreu uma overdose, em 2018.

Nas fotografias reveladas pela publicação é possível ver Demi Lovato num bar, numa maca e no hospital. A Entertainment Weekly frisa ainda que o noite foi recriada de "forma detalhada".

Veja as fotos: