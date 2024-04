Os novos cartazes da campanha de marketing do filme "Guerra Civil" estão a gerar controvérsia.

A A24 divulgou novos cartazes no Instagram que mostram imagens provocadoras de zonas icónicas de várias cidades afetadas pela guerra ligadas ao filme de Alex Harland com Kristen Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny, o mais visto no último fim de semana na América do Norte e desde quinta-feira nos cinemas portugueses.

Só que das imagens das tropas em Los Angeles, São Francisco e Washington DC., à da destruição em Las Vegas, Chicago ou Miami, nada aparece no filme.

Segundo a Variety, os cartazes também apareceram em alguns cinemas e originaram protestos nas redes sociais de que aquele que atualmente é um dos estúdios mais prestigiados de Hollywood (o mesmo de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo") está a apostar numa campanha de marketing que pode dar falsas expectativas aos potenciais espectadores para aquele que é o seu filme mais caro de sempre.

"Nada disto acontece no filme. Não percebo esta campanha. Vocês estão a vender um filme que não existe e é muito bizarro. Adoro a A24 de todo o coração, mas estou muito confuso sobre o que aconteceu com este filme”, escreveu um fã em resposta à partilha nas redes sociais.

TRAILER "GUERRA CIVIL".



"Todo o filme é um grande ‘e se’ e por isso queríamos continuar essa ideia nas redes sociais – imagens poderosas de marcos icónicos com aquele realismo distópico”, justificou uma fonte ligada ao filme à Variety.

Mas outra frente de críticas de cinéfilos e artistas gráficos foi as imagens terem sido geradas por Inteligência Artificial (IA) e com erros (por exemplo, os dois edifícios do complexo Marina City de Chicago que estão na mesma margem do rio surgem em lados opostos na arte).

“Vocês sabem muito bem como a comunidade cinematográfica se sente sobre o uso de conteúdo gerado por IA. E a reação [às imagens geradas por IA apresentadas no filme de terror] 'Late Night With The Devil' foi mais do que suficiente para deixar isso muito claro para todos: não queremos isto. Que estupidez da vossa equipa de marketing pensar que isto era aceitável. Estamos a tentat ao máximo lutar contra a pressão de abrir a Caixa de Pandora com esta porcaria e aqui surgem vocês a ignorar deliberadamente as preocupações de todos neste tema", escreveu outra pessoa nos comentários à partilha da A24.

