Jason Mraz esteve perto de vencer o programa "Dancing with the Stars", mas, na verdade, o cantor só queria estar em casa com o seu gato. Na passada terça-feira, dia 2 de julho, em entrevista no podcast "Dinner's On Me", de Jesse Tyler Ferguson, o artista confessou que sentiu saudades de casa durante a sua participação no formado do canal ABC.

Na conversa, Jason Mraz contou que, quando entrou, pensou que "ia ficar duas o três semanas" na competição. "Duas ou três semanas depois, percebi: 'provavelmente, vou ficar aqui o tempo todo'", revelou, acrescentando que ficou assustado.

No momento, confessou o cantor, pensou: "Tenho que cancelar todos os meus planos para o resto do ano e estou com saudades do meu gato". "Comecei a dizer aos meus amigos: 'parem de votar em mim'. Porque a única maneira de sair deste programa é não tendo votos suficientes", revelou.

Apesar dos pedidos, Jason Mraz chegou à final da 32.ª temporada do "Dancing with the Stars", tendo conquistado o segundo lugar com a sua parceria Daniella Karagach.