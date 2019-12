Apesar de o Natal já ter passado, ainda há prendas por abrir e o MEO Sudoeste anunciou esta quinta-feira, dia 26 de dezembro, mais uma novidade para a edição de 2020: os Major Lazer. O trio atua no Palco MEO da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 6 de agosto.

O grupo era um dos artistas mais pedidos pelos festivaleiros que não faltam ao MEO Sudoeste - nas últimas edições, o trio liderava a lista de pedidos dos jovens que conversaram com o SAPO Mag no festival.

"Os Major Lazer são um dos gigantes da música eletrónica a nível mundial. Tudo começou em 2008, quando os produtores Diplo e Switch começaram a trabalhar juntos. Os dois conheceram-se por terem trabalhado no primeiro disco da cantora M.I.A. e, depois, também com Santigold. A cumplicidade era evidente e tinha de ser colocada ao serviço da música e dos outros", lembra a organização em comunicado.

"Lean On", "Hold the Line, "La La La", "Cold Water", "Make It Hot", "Que Calor" e "Sua Cara" são alguns dos maiores êxitos de Diplo, Walshy Fire e Ape Drums.

A 24ª edição do MEO Sudoeste está de volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020

ME SUDOESTE 2020:

5 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny

6 de agosto

Palco MEO – Major Lazer