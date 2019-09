O concerto de Melanie Martinez realizar-se-á no Campo Pequeno, em Lisboa e, à semelhança de todos os concertos desta digressão, terá a primeira parte assegurada pela cantora Naaz, adianta a promotora Everything is New, em comunicado.

“K-12” sucede ao álbum de estreia “Cry Baby”, que reuniu os primeiros êxitos de Martinez no You Tube, nomeadamente “Dollhouse”, com que se estreou nesta plataforma, em 2014.

A digressão mundial "K-12" terá início a 13 de outubro, em Washington DC, mantendo-se pela América do Norte até 20 de novembro, quando Melanie se apresentar em Seattle. A parte europeia começa a 2 de dezembro, em Dublin, na Irlanda, e termina em 17 de fevereiro, em Brixton, no Reino Unido, depois de passar por Paris, Bruxelas, Estocolmo, Oslo, Viena, Munique, Zurique, Milão, Amesterdão e Londres, além de Lisboa, entre outras cidades.

A digressão "K-12" é apresentada em parceria com a organização PLUS1, que irá doar um euro de cada bilhete vendido a organizações de solidariedade social. Nos Estados Unidos, será contemplado o Projeto Trevor, de apoio a jovens LGBTQ, para prevenção de suicídio.