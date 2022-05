Depois de percorrer várias cidades brasileiras, incluindo uma passagem pelo festival brasileiro Lollapalooza, a cantora, compositora e atriz Clarice Falcão regressa aos palcos nacionais para dois concertos. A artista vai atuar no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 16 de junho, e, no dia seguinte, 17 de junho, sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa.

Nos concertos, Clarice Falcão, acompanhada pelo produtor e diretor musical Lucas de Paiva, vai apresentar o seu último álbum, "Tem Conserto", e temas dos discos "Monomania" e "Meu Problema", com novas versões e arranjos eletrónicos.

A artista promete ainda revelar, nestes dois espetáculos, canções que ainda está a trabalhar para o seu novo disco, a ser lançado ainda este ano.