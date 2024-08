Christine Valença regressa a Portugal no final do mês. A cantora e compositora carioca vai atuar em Lisboa, a 24 de agosto, no BOTA Anjos, e no Porto, a 30 de agosto, no Espaço Compasso.

Com novo formato, os concertos vão contar com canções do disco de estreia, "Lentes de Âmbar (2023)", e também com versões de temas de Hermeto Pascoal, Caetano Veloso e Chico César.

Os espetáculos vão contar com a participação da atriz e cantora brasileira Débora Diniz, nas duas cidades; e, no Porto, da cantora e instrumentista britânica Charlotte Algar.

“Quero mostrar um pouco das muitas possibilidades sonoras que compõem a música brasileira. Portanto, montamos um show diverso, com canções autorais com novas interpretações e também composições que me inspiram, com temas mais clássicos e outros mais recentes. Estou muito animada em atuar para o público português novamente”, adianta Christine Valença.