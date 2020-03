A festa de aniversário do mais antigo jornal operário do país terá início às 21h00, e conta ainda com a cantora chilena Fabiola Moroni, o agrupamento POVO, António Santos, o rapper Achero e Hill's Union, banda que retoma, com novas abordagens e temas atuais, o universo do cantor norte-americano de intervenção Joe Hill, precursor de músicos como Pete Seeger, Woody Guthrie e Bob Dylan.

No espectáculo que combina "música, poesia, videoarte, etc.", irão ser percorridos os últimos 140 anos de história de Portugal e do mundo, que alimentaram as páginas d'A Voz do Operário, como adianta a instituição.

A entrada é livre sujeita à lotação do espaço.