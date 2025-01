A revista Rolling Stone elegeu as 100 melhores protesto da história da música - ver lista. "De Pete Seeger e Billie Holiday a Beyoncé e Rage Against the Machine, músicos de vários géneros têm usado as suas canções para dizer a verdade ao poder", destaca a publicação.

"A Change Is Gonna Come", de Sam Cooke, lidera o ranking da revista, seguido por "Fight the Power" (Public Enemy) e "Strange Fruit" (Billie Holiday). Já Aretha Franklin ocupa a quarta posição do top com o tema "Respect".

"Muitas das nossas escolhas são produtos específicos de tradições políticas de esquerda (como a versão de Pete Seeger de 'We Shall Overcome'), mas tantas outras são êxitos que conseguiram passar mensagens urgentes no mercado da música pop (como o hit New Wave '99 Luftballons', de Nena, contra a guerra nuclear)", destaca.

AS 10 MELHORES CANÇÕES DE PROTESTO