Este ano, o festival vai decorrer entre 7 e 29 de setembro, e vai integrar nove grandes concertos, três festivais – dedicados às curtas-metragens, à videoarte, e, em estreia, ao piano – e um desfile em torno da máscara ibérica, segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara Municipal de Lisboa.

A programação cultural vai preencher os espaços verdes da cidade – entre jardins, coretos, praças e lavadouros - com músicos, cinema, orquestras, bandas filarmónicas, artistas nacionais e internacionais.

Logo no dia da abertura, o Vale do Silêncio, nos Olivais, recebe as árias de “Carmen”, de Bizet, “Aida” e “Nabucco”, de Verdi, e “Madama Butterfly”, de Puccinni, interpretadas pelo Coro e Orquestra da Gulbenkian.

Trata-se de um concerto dirigido pelo maestro Cesário Costa e maioritariamente dedicado ao repertório coral e sinfónico da ópera e dos musicais.

A música portuguesa também está em destaque nesta edição das Festas na Rua com três atuações especiais na Praça do Município.

No dia 13, o guitarrista e compositor António Chainho despede-se dos palcos com “Lisboa Saudade”, um espetáculo em que será acompanhado por Carminho, António Zambujo, Marta Pereira da Costa e o Quarteto de Cordas Naked Lunch.

O dia seguinte está por conta do maestro Rui Massena, que se apresenta a solo, com ensemble e muitos convidados, num espetáculo concebido especialmente para esta ocasião.

A mesma praça volta depois a ser palco no dia 28, com uma conversa e um espetáculo musical que junta nomes como Maro, Mayra Andrade ou Criolo, numa “celebração conjunta da música portuguesa e da sua multiculturalidade”, pensada pela Associação Mundu Nôbu de Dino D’Santiago e Liliana Valpaços, acrescenta a EGEAC.

Jazz no Jardim é a proposta das Festas na Rua para duas quintas-feiras.

No dia 12, no Jardim da Quinta da Alfarrobeira (em São Domingos de Benfica), a fadista Cristina Branco e o pianista Mário Laginha juntam-se à Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal.

No dia 19 é a vez de o Jardim da Quinta da Paz, no Lumiar, receber o pianista João Paulo Esteves da Silva e a Orquestra Jazz de Matosinhos, para uma reedição do disco “Bela Senão Sem”.

As Bandas Filarmónicas são as protagonistas dos finais de tarde de domingo: três concertos, com a Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense no Jardim da Quinta das Conchas (dia 15), a Banda Musical e Artística da Charneca no Coreto do Jardim do Campo das Amoreiras (dia 22) e a Banda da ACULMA no Coreto do Bairro do Condado (dia 29), para ouvir um repertório tradicional, popular e erudito.

Além da música, as Festas na Rua trazem de novo o colorido da Máscara Ibérica, com um grande desfile e mais de 450 participantes (oriundos do norte e centro do país e de várias províncias de Espanha), que irão percorrer a Baixa de Lisboa.

O Cinema no Estendal volta a montar tela nos lavadouros, desta vez, do Pátio da Moca (Arroios) e do Lumiar, para apresentar uma seleção de curtas-metragens entre o universo queer e o cinquentenário do 25 de Abril.

O Fuso - Festival internacional de videoarte de Lisboa está também de regresso, com várias sessões ao ar livre, entre 27 de agosto e 01 de setembro.

O programa fecha no último fim de semana de setembro, com a estreia em Lisboa de Piano City, um festival de três dias dedicado a este instrumento musical.

Vão ser mais de 30 concertos de artistas portugueses e internacionais, entre pianistas consagrados e jovens talentos, cujas atuações se vão distribuir pelo Palácio Galveias e pelos jardins dos Coruchéus e do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta.