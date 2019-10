Os Lagum atravessaram o Atlântico para dois concertos em Portugal. A banda brasileira atuou na Casa da Música, no Porto, esta quarta-feira, dia 16 de setembro, e estreia-se no Capitólio, em Lisboa, na sexta-feira. Antes de subirem ao palco da sala da cidade Invicta, os Lagum conversaram com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

