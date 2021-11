Shawn Mendes e Camila Cabello anunciaram esta quarta-feira, 17 de novembro, o fim da relação. Os cantores, que estavam juntos há dois anos, partilharam um breve comunicado nas redes sociais.

"Olá, pessoal. Decidimos terminar a nossa relação amorosa, mas o nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca", escreveram os jovens nas Stories do Instagram.

"Começamos a nossa relação como melhores amigos e continuaremos a ser os melhores amigos. Agradecemos o vosso apoio desde o início e no futuro. Camila e Shawn", rematam.

Ao longo dos últimos anos, Shawn Mendes e Camila Cabello também trabalharam juntos. Os músicos lançaram os singles " Señorita" (2019) ou "I Know What You Did Last Summer", em 2015, antes da relação. Os jovens juntaram-se ainda para "The Christmas Song" (2020), uma canção de Natal.

Em "Wonder", de 2020, Shawn Mendes dedicou vários temas a Camila Cabello. A canção "Treat You Better", de 2016, também é sobre a jovem artista, revelou o cantor no seu documentário para a Netflix.