A final do Festival da Canção decorreu este sábado, dia 8 de março.Tal como em anos anteriores, a última fase do concurso nacional foi apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Para a abertura da Grande Final, a equipa recorreu à Inteligência Artificial para a substituição dos rostos dos últimos vencedores do festival da Eurovisão pelos dos apresentadores Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.

"Através da tecnologia de deepfake, um tipo avançado de inteligência artificial que permite manipular vídeos e alterar traços faciais com um nível de realismo impressionante, conseguimos criar uma sequência visualmente impactante. Neste segmento, foi possível ver os nossos apresentadores a 'interpretar' momentos icónicos de artistas como Nemo, Loreen, Duncan Laurence, Måneskin… como se fossem eles próprios os protagonistas dessas vitórias históricas", explica o canal no Youtube.

Nas redes sociais, a RTP1 diz que "a abertura desta edição do Festival da Canção é uma tremenda parvoíce, como já é tradição". "Este é um ano em que precisamos de rir, mas também de refletir. A Inteligência Artificial (IA) está hoje intrinsecamente ligada à criação de conteúdos, e tem demonstrado um potencial transformador na forma como consumimos e produzimos conteúdos audiovisuais", destacou o canal.

A RTP lembra ainda que "a manipulação de imagens levanta preocupações sobre a desinformação e a criação de conteúdos enganosos. No mundo da música e da criação artística, o debate é urgente". "Estamos do lado dos músicos, da mão e da mente humana, apoiando a arte como forma de fazer avançar mundo. Do lado certo da história, perante um futuro tão incerto", remata a nota publicada no Youtube.

VEJA AQUI O VÍDEO.