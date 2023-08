Da autoria de Luís António Coelho, “Um Homem Inofensivo” foi o texto vencedor da edição 2022 do Grande Prémio de Teatro Português do Teatro Aberto e da Sociedade Portuguesa de Autores.

Encenada por Álvaro Correia, a peça gira em torno da estranheza resultante de um encontro improvável entre dois homens, Renato e Rui, e das atitudes muito diferentes de ambos face à solidão.

O texto convoca ainda o “leitor/espectador a construir a sua própria história a partir das ambiguidades que o texto deixa em aberto”, escreveu o júri do prémio na altura da divulgação do vencedor, em março de 2022.

O suspense perdura do princípio ao fim da peça, “que vive de uma relação muito bem construída entre as duas personagens”, uma relação que não se alicerça apenas no que é dito, mas também no que é suposto dizer ou no que o espectador supõe que possa ter acontecido, acrescentou o júri.

A ação da peça começa com Renato a acordar a meio da noite com a presença de um estranho em casa. O estranho é Rui, que afirma ter entrado apenas para sentir o silêncio da casa enquanto Renato tenta descortinar os reais motivos para o comportamento de Rui, segundo a sinopse da peça.

Interpretada por Filipe Vargas e Renato Godinho, “Um Homem Inofensivo” tem encenação de Álvaro Correia, cenário de André Guedes, figurinos de Neuza Trovoada, desenho de luz de Manuel Abrantes e sonoplastia de Vitória.

A peça estreia a 15 de setembro na sala Vermelha do Teatro Aberto.

Com “Um Homem Inofensivo”, é a segunda vez que uma peça de Luís António Coelho é representada naquela sala, depois de em maio de 2022 aí ter estreado “Não Me Faças Perder Tempo”, com que vencera a edição 2020 do Grande Prémio de Teatro SPA/Teatro Aberto.