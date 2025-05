O comediante britânico Ed Gamble apresenta-se pela primeira vez em Lisboa no dia 11 de novembro de 2025, no Teatro Villaret, com o espetáculo “Ed Gamble Live”, dando assim início à sua primeira digressão internacional.

A digressão arranca em Lisboa e estende-se por várias cidades europeias e norte-americanas. Após o espetáculo no Teatro Villaret, seguem-se atuações em Roterdão, Amesterdão, Bergen, Copenhaga, Oslo e Gibraltar, antes de atravessar o Atlântico para espetáculos em Los Angeles e Nova Iorque, já em fevereiro de 2026.

Em comunicado, o artista afirmou: "Pela primeira vez, vou voltar a fazer uma digressão pela Europa e EUA em 2025/26. Vai ser o meu humor preferido, com as minhas clássicas palavras de ordem, delírios e resmungos, mas estou bem mentalmente. Prometo. Adorava que viessem comigo. É a vossa oportunidade de fazer parte da história da comédia (será comédia e, quando acabar, ficará no passado).”

Galardoado e conhecido do público britânico, Ed Gamble é co-apresentador do popular podcast "Off Menu", juiz do programa "Great British Menu" da BBC2, vencedor da 9.ª temporada de "Taskmaster" e apresentador dos formatos "Taskmaster: The Podcast" e "The Traitors: Uncloaked".

Datas confirmadas da digressão "Ed Gamble Live":

11-Nov-25 – Lisboa, Portugal – Teatro Villaret

15-Nov-25 – Roterdão, Holanda – Comedy Club Haug

16-Nov-25 – Amesterdão, Holanda – Boom Chicago

22-Nov-25 – Bergen, Noruega – Ole Bull Scene

23-Nov-25 – Copenhaga, Dinamarca – Hotel Cecil

25-Nov-25 – Oslo, Noruega – Latter, Club Stage

29-Nov-25 – Gibraltar – St Michael's Cave

20-Fev-26 – Los Angeles, EUA – Dynasty Typewriter

28-Fev-26 – Nova Iorque, EUA – The Bell House

Os bilhetes para o espetáculo de Lisboa já estão disponíveis aqui.