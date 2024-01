O filme “Maria do Mar” (1930), de Leitão de Barros, inaugura, na sexta-feira, um curto ciclo de cinema na Cinemateca de Oslo, dedicado a filmes portugueses relacionados com a temática do mar e que foram digitalizados.

De acordo com a Cinemateca Portuguesa, o ciclo exibirá filmes portugueses inéditos na Noruega abrangidos pelo projeto "FILMar", de financiamento para a digitalização de pelo menos 10.000 minutos de cinema português relacionado com o mar.

“Maria do Mar”, de Leitão de Barros, e “exemplo maior do cinema mudo”, tinha tido um primeiro restauro em 2000, contando com música original encomendada pela Cinemateca ao compositor e pianista Bernardo Sassetti, mas voltou a ser alvo de digitalização posterior.

Em Oslo, no sábado, será mostrado “As ilhas encantadas” (1965), de Carlos Vilardebó, com a participação de Amália Rodrigues, e no domingo passa “A canção da Terra” (1938), de Jorge Brum do Canto.

Em fevereiro, o ciclo apresenta “Aparelho voador a baixa altitude” (2002), da luso-sueca Solveig Nordlund, e também algumas curtas-metragens já digitalizadas, nomeadamente “A almadraba atuneira” (1961), de António Campos.

Segundo a Cinemateca Portuguesa, depois de Olso os filmes portugueses serão apresentados em “diferentes cinematecas-satélite norueguesas, nomeadamente em Bergen, onde o ‘FILMar’ já esteve em março de 2023”.

O projeto “FILMar”, lançado em 2020 e aplicado pela Cinemateca Portuguesa, conta com um financiamento de cerca de 880 mil euros, através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants), para o qual contribuem a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.

Em intercâmbio com a Noruega, a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, vai promover, em fevereiro, sessões de cinema com filmes noruegueses que também foram digitalizados no âmbito daquele mesmo projeto europeu.