Elton John anunciou um novo álbum de estúdio que será lançado em abril, um ano e meio depois de terminar uma digressão mundial de despedida.

O álbum, com o título "Who Believes in Angels?", é uma colaboração do cantor e compositor britânico de 77 anos com a norte-americana Brandi Carlile e foi co-escrito por Bernie Taupin, que trabalha há décadas com o artista.

Elton John descreveu o novo trabalho como 'um dos mais difíceis que já fiz'.

O álbum foi escrito e gravado em 20 dias em outubro de 2023 no estúdio Sunset Sound em Los Angeles, logo após o fim da digressão.

Será lançado pela Island EMI Records em 4 de abril.

"Ele deu-me um lugar onde sei que posso seguir em frente. 'Who Believes in Angels?' é como entrar noutra era e estou abrir a porta para entrar no futuro", afirmou John no Instagram.

O anúncio acontece dois meses após a estrela, que compôs sucessos como "Rocket Man", revelar que uma infeção ocular afetou gravemente a sua visão.

Em janeiro, Elton John conseguiu o nono álbum número um no Reino Unido com "Diamonds", uma compilação dos seus maiores sucessos.