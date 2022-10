"Trata-se de uma visita para os mais novos em jeito de livro-viagem pelo mundo maravilhoso do Teatro Nacional de São Carlos – o teatro da Ópera em Portugal — inaugurado em 1793", lê-se na nota de imprensa.

O livro tem texto de Jorge Rodrigues e ilustrações de Beatriz Bagulho e percorre "salas, espaços, oficinas e lugares desconhecidos do público", desvendando "onde se trabalha, onde se ensaia, onde se apresentam os espetáculos".

A obra inspira-se nas visitas encenadas que este teatro nacional fez na temporada passada, para dar a conhecer a ópera junto do público infantil.

"Em Andante Appassionato" é uma iniciativa do serviço educativo e de pedagogia do TNSC, em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda.