Antonella Gilardi, de Itália, Tâmara Bezerra, do Brasil, Rodolfo Castro, da Argentina, e Jorge Serafim, António Fontinha e Cristina Taquelim, de Portugal, participam de 3 a 8 de fevereiro no encontro, que tem um programa destinado a escolas e outro aberto ao público em geral.

A organização é do grupo de teatro "O Nariz", que dinamiza sessões com os contadores em escolas de Leiria, Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós e Pedrógão Grande, levando histórias até cerca de 1.500 alunos.

O responsável do grupo avança que a intenção é congregar "histórias de origem latina", procurando pontos de contacto "entre elas".

"As histórias do Brasil encaixam nas histórias africanas e portuguesas", explica Pedro Oliveira, porque, acrescenta, "vem tudo de algum lado".

O Encontro Internacional de Contadores de Histórias tem uma sessão pública dia 7 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria. Nessa noite, os seis contadores juntam-se para sessões de histórias em várias salas, culminando numa apresentação coletiva de contos.

Dia 08 de fevereiro, é apresentado na sede d'"O Nariz" o filme "Sete histórias à sombra do cajueiro", de Tâmara Bezerra, seguindo-se um debate com o dramaturgo Luís Mourão, a investigadora Cristina Nobre e a animadora cultural Patrícia Martins.