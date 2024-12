Finalmente dezembro. Um mês muito especial, em que a solidariedade, os afetos, a alegria e a magia andam de mãos dadas. Encontramos tudo isso - e mais ainda - nos livros. Dezembro é a desculpa perfeita (mesmo não sendo necessária) para oferecer livros. Não há presente maior do que as viagens nas linhas de um livro, página após página, lido num piscar de olhos ou pausadamente: não importa! Importante é o caminho que os livros nos fazem percorrer. Dezembro é mês de livros, mês de leituras, mês de Natal.

Romances e thrillers

Do multipremiado e multifacetado Afonso Cruz chega-nos o romance “O que a Chama Iluminou”, numa edição Companhia das Letras. "A partir de uma viagem atribulada ao Chile, Afonso Cruz escreve sobre a eminência do fim, pessoal (também o seu) e colectivo, daí resultando esta novela-ensaio, reflexão terna e desapiedada sobre o fim das coisas: o fim do mundo, nas suas mais variadas versões; o deserto de Atacama, onde as mulheres continuam a revolver a areia em busca de partes do corpo dos maridos e dos filhos, vítimas da ditadura de Pinochet; o fim das tribos indígenas, das línguas; o planeta que se afunda; vidas trocadas por botões; o pó de onde todos viemos e a que todos regressaremos… Mas, numa nota de esperança e como uma vela na escuridão, Afonso Cruz lembra-nos, parafraseando Saint-Exupéry, que não é a cera que fica, mas o que a chama iluminou".

Depois do sucesso de “O Café Pumpkin Spice”, Laurie Gilmore presenteia-nos em dose dupla. “A Quinta das Árvores de Natal” e “A Livraria Cinnamon Bun”, ambos com chancela Quinta Essência, são as propostas deste mês. Entre a magia de Natal e uma verdadeira caça ao tesouro, estes dois romances prometem divertir o leitor.

Também com uma livraria como pano de fundo, temos "A Livraria dos Segredos”, de Jenny Colgan, com chancela Chá das Cinco, porque «às vezes, é preciso acreditar em milagres…".

“Romance de Férias”, de Catherine Walsh, com selo Desrotina traz a inverossímil história de Molly e Andrew, que vai encantar os leitores, num romance leve e divertido.

No livro “Atos de Desespero”, de Megan Nolan, com tradução de Maria de Fátima Carmo, numa edição Relógio D’Água, o leitor vê-se confrontando com o « retrato de uma consciência dividida entre rebelião e submissão; entre escapar da degradação e erotizá-la; entre amar e ser amável.»

“O Sonâmbulo”, da dupla Lars Kepler, com selo Porto Editora, leva o leitor para uma «complicada perseguição a um temível assassino em série, que acaba de entrar numa fase particularmente cruel».

"Como cai a neve, de Erin Doom”, com edição Planeta, é o novo romance da autora do best-seller “Fabricante de Lágrimas”. "Conseguirá o seu coração, puro como a neve, florescer de novo, quebrando o gelo do inverno?"

Biografias

“Sonny Boy — Memórias”, de Al Pacino, com selo Editorial Presença, onde nos «conta a sua história, que é, ela mesma, a história de várias décadas de cinema e de cultura. Mais do que isso: é um retrato singular e irrepetível do mundo. Sonny Boy são as memórias de um homem que não tem mais nada a temer ou a esconder".

"Sentir-me-ei feliz e realizado se do conjunto destas crónicas resultar um retrato amplo, mesmo que impressionista e a sépia, quase alegórico, das profundas transformações sociais e culturais que Portugal vem sofrendo nas últimas décadas, coincidentes com a génese e a consolidação da nossa democracia» da nota introdutória de “Prova de Vida”, de António Araújo, numa edição Tinta da China.

“Mário Soares - Uma Vida 1924-2024”, de Joaquim Vieira, com selo Dom Quixote. "A presente biografia é um retrato de corpo inteiro desta personalidade histórica, desde as suas determinantes ações políticas até às facetas mais agitadas da sua vida privada".

Poesia

A Assírio & Alvim, no ano do centenário do seu nascimento, inicia-se a publicação autónoma dos livros de poesia de Alexandre O’Neill, com “Tempo de Fantasmas” e “No Reino da Dinamarca”.

Auto-Ajuda e Desenvolvimento Pessoal

“Qual o Teu Propósito?”, de Paulo Gil, com selo Editorial Novembro. "O sentido da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo." - Pablo Picasso

O desafio pretende ser poderoso: ao conhecer e compreender o nosso propósito, temos o poder de transformar as nossas vidas e as dos que nos rodeiam, assim como de alcançar novos patamares de sucesso ou o que quer que definamos como sucesso". O convite está feito.

“Fale para ser ouvido”, é a proposta de Carla Rocha, com selo Editorial Planeta, "num mundo demasiado ruidoso faça ouvir a sua voz".

Infantojuvenil

“O Rapaz que Trouxe a Neve”, de Hollie Hughes e Anna Wilson, com selo Jacarandá, indicado para crianças até aos 6 anos, traz "uma história comovente que nos fala da solidariedade e da magia do inverno".

Também para crianças até aos 6 anos, “Como o Grincho Perdeu o Natal!” , de Alastair Heim; com tradução de Maria Eduarda Cardoso e ilustração de Aristides Ruiz, numa edição Relógio d’Água, com a "comovente sequela, escrita e ilustrada ao estilo de Como o Grincho Roubou o Natal!, o clássico natalício de Dr. Seuss".

“O Mistério dos Ovos Desaparecidos", de Miriam Gonçalves, com ilustração de Mara Silva, numa edição Alma dos Livros, "é uma história sobre a família e o poder do amor, porque a gentileza e a bondade são sempre a melhor solução".

“O Ladrão de Neve”, de Alice Hemming e Nicola Slater, com selo Jacarandá, é "Uma história fabulosamente divertida de um esquilo surpreendido pela inevitável mudança das estações".

Boas Leituras. Felizes Festas!