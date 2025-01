Romance

A Companhia das Letras edita quatro romances de Clarice Lispector: “um sopro de vida”, “água viva”, “perto do coração selvagem” e “a paixão segundo G.H.”. «Fulgurante, transgressora, intemporal: entre o enigma do mundo e a escrita de si. Clarice é uma literatura inteira.

Da autora best-seller Penélope Douglas, chega às livrarias “Corrupt”, com selo Quinta Essência. «Os sonhos são desejos do coração, os pesadelos a minha obsessão».

De Michela Marzano, com selo Asa, chega o romance “Continuo à espera de que me peçam desculpa”, que «penetra no coração do que significa ser mulher e explora a linha fina e delicada entre consentimento e abuso». Da mesma chancela “O lamento dos rios”, de Ann Liang, «um romance épico sobre a guerra, o sacrifício e o amor».

Uma nova edição Quetzal Editores, de “Um estranho em Goa”, de José Eduardo Agualusa, que faz chegar ao leitor «uma viagem em Goa em busca de personagens improváveis e de passados maravilhosos». “O papagaio de Flaubert”, de Julia Barnes, com tradução de Ana Maria Amador, da mesma chancela, «numa edição especial para assinalar os 40 anos da sua primeira edição».

“Acorda Inês”, de Maria Helena Ventura, com selo Saída de Emergência, é o romance definitivo sobre Pedro e Inês. A mesma chancela edita “A maldição das pedras negras”, de Marcos D. Mateus, «um romance histórico arrebatador baseado em factos verídicos».

“O reencontro”, de Fred Uhlman, com selo Editorial Presença, é «um dos mais comoventes clássicos modernos». Da mesma editora, “Uma história simples”, de Leonardo Sciascia, num «num retrato da máfia siciliana de 1980». “Sem destino”, de Imre Kertész, da mesma chancela, com «uma das mais poderosas evocações literárias do terror nazi», Luís Miguel Queirós, Público.

“Fuga sem fim”, de José Roth, com edição Dom Quixote, traz «uma metáfora fascinante da própria vida enquanto evasão e, ao mesmo tempo, luminosa presença no mundo». “O ladrão de cadernos”, de Gianni Solla, com tradução de Ana Maria Ferreirinha, da mesma chancela, traz «uma magnífica história de superação, amizade e amor em tempos conturbados.». Da prémio Nobel da Literatura 2024 Han Kang, o romance “Despedidas impossíveis”, ainda da mesma editora, um «romance inquietante e belo que é um hino à amizade, uma elogio à imaginação e um poderoso manifesto contra o esquecimento». Também da Dom Quixote, “Lá em baixo no vale”, de Paola Cognetti, com tradução de J. Teixeira de Aguilar, «uma soberba fábula alpina sobre o destino de dois irmãos”, Le Figaro. A chancela traz ainda «12 histórias profundas e marcantes”, com a obra “A coisa à volta do teu pescoço”, de Chimamanda Ngozi Adichie.

“Votos eternos” de Catarina Mauri, com selo Alma dos Livros, numa história «onde só o amor te pode salvar».

“O julgamento de Espinosa”, de Jacques Schecroun, com selo da Bertrand Editora, «um romance apaixonante sobre o grande filósofo».

“O jardim de Luz”, de Amin Maalouf, com selo Marcador, numa «viagem histórica entre fé, filosofia e poder»

“Ajuda-me a recordar”, de Corinne Michaels, com selo Clube do Autor, num livro de «suspense, segredos e romance nesta história sobre segundas oportunidades».

Policial e thriller

“Espera silenciosa”, de Liz Nugent, numa edição TopSeller, com «o enredo e o suspense arrebatador que prendem o leitor leitor até à última página», The Sunday Time.

“Nas alturas”, de Louise Candlish, com selo Clube do Autor, onde «a vingança está sempre ao nosso alcance»

“Sinto a tua falta”, de Harlan Coben, com selo Editorial Presença com «um enredo que se assemelha a uma bomba relógio», Booklist. Da nova rainha dos romances de espionagem, com a mesma chancela, “A agente secreta”, de Ava Glass.

“Ala D.”, de Freida Mcfadden, da Alma dos Livros, numa arrepiante história onde «pior do que passar a noite numa ala psiquiátrica, é não conseguir sair de lá».

Desenvolvimento pessoal e autoajuda

“Atitude é tudo”, de Jeff Keller, numa edição Talento Intemporal. «Pense, fale e comporte-se como a pessoa que quer ser».

“Como ser bem sucedido no mundo de hoje”, de Dale Carnegie, com selo Objectiva, traz um dos livros mais completos do autor, com 21 segredos para uma vida plena de sucesso.

“Estou sempre a mil”, de Rita Gama Ferreira, da Contraponto, é um «guia valioso para lidar com o que se passa dentro da nossa cabeça e fora dela».

“Não compliques”, de Diogo Guerreiro, da Manuscrito Editora, é o livro «que o vai ajudar a prevenir um problema de saúde mental».

“ A Arte da simplicidade”, de Dominique Loreau, numa edição Clube de Autor, explora «a simplicidade como forma de enriquecer a vida no mundo de excessos»

“Diário anti ansiedade”, de Amy Birch, com ilustração de Charlotte Pepper, numa edição Nascente, com exercícios simples para acalmar a mente e aliviar o stress.

A terceira edição atualizado de “Burn Out”, de João Bravo, da Casa das Letras, com «o tratamento natural para o stresse, ansiedade e a depressão». Da mesma chancela, “O guia para não fazer nada” de Jenny Odell, «uma chamada de ação para pensar…».

“Aprender rápido” de Scott H. Young, com selo Alma dos Livros, «um guia prático para dominar competências difíceis, preparar-se para o futuro e maximizar resultados».

“Lições para a vida”, de Phil,Stutz, da Lua de Papel com «o método para enfrentar a adversidade…».

“Terapia para levar”, de Ana Pérez, com selo Pergaminho, traz «100 ferramentas práticas para viver melhor o dia a dia»

Para os mais novos

“O macaco rabugento - Não!”, de Suzanne Lang, com ilustrações de Max Lang é a proposta da Nuvem de letras para maiores de 4 anos.

“Espera por mim”, de António Mota, com ilustração de Alex Gozblau, das edições Asa, é um livro infantil para jovens entre os 6 e os 10 anos. Da mesma chancela “Quem está na floresta?” e “E tu que som fazes?”, numa coleção pensada para estimular a capacidade de raciocínio e o poder de observação.

“A quinta - o meu primeiro livro animado”, da Jacarandá editora, é ideal para crianças até aos 6 anos. “O livro de cozinha da gata”, de Julia Donaldson e Alex Scheffer, também da Jacarandá editora, num «magnífico livro de abas».

“O gato da princesa”, de Aleix Cabrera, com ilustração de Rocio Bonilla, numa edição Bertrand editora inclui uma secção de conselho sobre gatos.

“Os cinco patinhos” e “Na quinta do tio Manel”, de Camilla Reid, com ilustração de Jill Howarth, numa edição Booksmile, com «textos simples para ler em voz alta e botões fáceis de deslizar».