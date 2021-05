Em nota hoje enviada à agência Lusa, a organização, a cargo da Câmara daquele concelho do distrito de Viana do Castelo e da Space Ensemble, explicou que "o projeto de inclusão social pretende alargar os efeitos positivos da música a mais setores da população".

A "residência intensiva da Escola do Rock assume este ano contornos diferenciados e está limitada à participação de 25 alunos devido à situação pandemia de covid-19".

A iniciativa "disponibiliza uma equipa de formadores profissionais, com especializações variadas em ensino de música, que facilitam o processo de aprendizagem, desconstruindo os métodos tradicionais de forma a potenciar as capacidades técnicas e criativas de todos os alunos".

O modelo de trabalho "inclui ensaios, formação, ‘jam sessions', ‘showcases', ‘workshops', sessões de cinema e demonstrações de instrumentos.

Após "a residência intensiva, acontecerá o habitual concerto final e uma ‘tour', respeitando as restrições indicadas para garantir a proteção dos participantes relativamente à pandemia de covid-19, de acordo com as regras aplicadas à data de realização destas atividades".

Além das atividades musicais, "estão confirmados um ‘workshop' de rádio e a criação de um videoclipe em ‘stop motion', que visam aproximar a população local das atividades promovidas durante a residência".

O "objetivo do projeto ‘Rock com Todos' é permitir a participação de pessoas sem formação musical em algumas atividades artísticas da escola, como idosos, crianças, cidadãos com necessidades educativas especiais ou provenientes de agregados familiares com carências económicas".

O programa da edição 2021 vai "incluir ainda concertos dos Dream People, Whicked Youth e Gaspea, bandas que integraram edições anteriores das residências artísticas" e "um Programa de Bandas Residentes, que investe na criação e produção musical, potenciando o aparecimento de novas bandas no panorama nacional".

"As bandas são selecionadas através de um concurso, a decorrer desde sábado e até 30 de junho, no qual podem participar bandas sem edição e produção profissional".

As "duas bandas vencedoras estarão em residência em Paredes de Coura entre os dias 18 e 23 de julho, em paralelo com a residência intensiva da Escola do Rock".

Terão ainda "a possibilidade de ensaiar e tocar em espaços exclusivos, assim como de produzir e gravar um single com o produtor Manuel Reis que já trabalhou com Manel Cruz, Dead Combo, Jorge Palma, Carlos do Carmo, Trabalhadores do Comércio, Hitchpop e muitos outros.

A seleção das bandas é feita por um júri composto por convidados a anunciar e os resultados são anunciados a 05 de julho.

Durante esse período, cada uma destas bandas terá à sua disposição uma sala de ensaio exclusiva, equipada com sistema de som, tutoria dos músicos formadores da Escola do Rock e do técnico responsável pela gravação do single, possibilidade de interagir e integrar participantes e formadores da Escola do Rock nas gravações e apresentações, e possibilidade de atuar em futuras residências ‘tours' da Escola do Rock.

O alojamento e refeições estarão a cargo da Câmara de Paredes de Coura.

Este ano, a iniciativa vai ainda permitir a "validação dos módulos de formação definidos no projeto europeu Play2Grow".

Aquele projeto europeu foi iniciado em 2019 pretende "investigar novos métodos de ensino que, através da música, permitam desenvolver novas competências nos jovens".

O projeto Play2Grow resulta de uma candidatura ao programa ERASMUS +, promovida pela Câmara de Paredes de Coura e que envolve instituições galegas e italianas sobre boas práticas no ensino da música.

A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela câmara em 2014.