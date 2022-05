“São dois nomes bem conhecidos dos portugueses num espetáculo que vai fundir música e poesia, mas não sabemos bem o que vão fazer, sendo uma surpresa para todos, nós incluídos”, disse à Lusa o diretor artístico do Fusos, Carlos Norton.

De acordo com o responsável, tanto o pianista e compositor como o médico psiquiatra “aceitaram logo o convite para atuarem no festival, cujo espetáculo está a despertar grande expectativa”.

Júlio Resende e Júlio Machado Vaz sobem ao palco no dia de abertura do festival, na sexta-feira, com “A Vida é a Arte do Encontro”, às 22:15, no cerro da Galvana.

O Fusos, que junta “fusões e confusões artísticas”, integra um total de 20 espetáculos, apresentados em 10 palcos diferentes na aldeia de Alte, no interior do concelho de Loulé, no distrito de Faro.

A música, teatro, pintura, dança, literatura, sonoplastia e novo circo vão cruzar-se em palcos montados na Fonte Grande, Fonte Pequena, Igreja Matriz e na cascata da Queda do Vigário.

O festival arranca na sexta-feira, às 18:30, no cerro da Galvana, com os Alma Menor, um duo de fusão português que apresenta uma mistura de acordeão e gaita-de-foles, seguindo-se o espetáculo de música e luz de Sickonce e Ricardo Vieira, às 21:30, e a instalação sonora “Caminhos de Água”, às 21:50.

Na tarde de sábado, a aldeia de Alte é o palco para “A Língua no Ouvido”, uma fusão de música e literatura, a mistura de violoncelo de Sandra Martins e a sonoplastia de ASPA.

Os Alte Buskers, I See You, Sopas de Pão e Naomi & the Raposeira Dub Collective preenchem a tarde de sábado com acrobacia, teatro e artes de rua.

À noite, Asas de Sonho junta dança com pintura, e a terminar, concerto com os algarvios Marenostrum, no palco na Fonte Grande, às 22:00.

No último dia do Fusos, a programação inicia-se com Alte e Siga o Baile, danças do rancho folclórico local, seguido de uma oficina e concerto para danças tradicionais da Cornualha por Davey&Dyer.

A 5.ª edição do festival encerra com o habitual concerto “fusada” no relvado da cascata Queda do Vigário, às 18:00, este ano a cargo do duo Bicho Carpinteiro, dos músicos Vasco Ribeiro Casais e Rui Rodrigues.

Todos os espetáculos têm entrada livre.