Em comunicado, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, explicou que a edição deste ano do festival vai decorrer até sábado, com entradas livres, no Jardim da Elsa, em São Teotónio.

Promovido pelo município, no âmbito do programa “Setembro, uma Imersão Cultural”, o evento tem abertura marcada para as 21h30 de sexta-feira, com o mais recente espetáculo do pianista e compositor Júlio Resende.

“Fado Jazz – Filhos da Revolução” marca os 50 anos da Revolução de 25 de Abril e “celebra a Liberdade e a rica conexão musical com África”, resumiu a autarquia.

Em palco, vão estar Júlio Resende, ao piano, acompanhado por Alexandre Frazão, na bateria e percussões, e por André Rosinha, no contrabaixo.

Na jornada inaugural, a partir das 23h00, vai também realizar-se o espetáculo "Quintessência", de Alexandre Frazão.

O concerto, de acordo com a organização, “junta as sonoridades jazzísticas às influências de um percurso e criativo do músico luso-brasileiro”.

Alexandre Frazão, na bateria, apresenta-se ao lado de João Mortágua (saxofone), Luís Cunha (trompete), Manuel Oliveira (piano) e Rodrigo Correia (contrabaixo).

Quanto à noite de sábado, o primeiro a subir ao palco, às 21h30, vai ser o pianista e compositor Mário Laginha, numa atuação a solo, segundo a programação.

“Com uma carreira de mais de três décadas como músico de jazz, [Mário Laginha] não fecha as portas a quase nada e, na sua música, podemos encontrar um pouco de tudo”, realçou a câmara municipal.

A edição deste ano do Festival Tass Jazz encerra com um concerto, às 23h00, de Isabel Rato Quinteto, que vai conjugar “a música portuguesa com o jazz e a improvisação, refletindo o caráter universal das canções numa perspetiva singular e única”.

O quinteto é liderado pela pianista e compositora Isabel Rato e conta também com João David Almeida (voz), João Capinha (saxofones), João Custódio (contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria).