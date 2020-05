O setor da cultura e das artes tem sido um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, no "Você na TV", Graça Fonseca, ministra da Cultura, lembrou que, nos últimos meses, "nunca tantas pessoas estiveram em casa" e que "temos que dar às pessoas o que a Cultura tem de melhor". "Mas não pode ser gratuitamente", sublinhou.

Durante a conversa na manhã desta sexta-feira, dia 8 de maio, Graça Fonseca defendeu que os concertos gratituitos online têm de acabar. "Não pode ser gratuitamente. Nós temos de terminar com isso porque o meu trabalho e o seu trabalho [referindo-se a Manuel Luís Goucha] é remunerado. Não há nenhuma razão para o trabalho dos artistas não ser remunerado. Não há nenhuma razão para nós não lutarmos em conjunto para que, seja digital ou seja na televisão, o trabalho não seja remunerado. Não há razão", frisou.

Na entrevista no talk show da TVI, a ministra da Cultura sublinhou ainda que "a presença da cultura nestes dois meses foi muito importante". "Deixo um apelo (...) pensem em qual foi a importância durante estes dois meses de algo da cultura na vida que tivemos", desafiou.

Graça Fonseca lembrou ainda que o "verão vai ser muito atípico". "Num verão que vai ser muito atípico - nunca nenhum de nós viveu um verão como vai ser este ano – não teremos praticamente nenhum turismo externo, a maioria de nós vai provavelmente ir para fora cá dentro – temos que conseguir ter programação cultural em todo o território que ocupe aquilo que foi deixado vazio com muitos cancelamentos que aconteceram", defendeu a ministra da Cultura, advogando que é preciso "reinventar a programação cultural" .

"O relançamento da economia precisa que a Cultura ocupe o território porque é isso que nos dá confiança para voltar a sair", rematou.

Na entrevista, apesar do cancelamento de todos os festivais de música até 30 de setembro, Graça Fonseca avançou ainda que algumas festas e romarias de verão poderão realizar-se: "Nós vamos definir com a DGS quais são as regras que podem ser definidas. E se cumprirem essas regras quais é que se podem realizar".