“Numa altura em que Portugal volta a entrar em confinamento geral, João Gil e os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo, Elida Almeida, Jorge Palma e Tatanka adiam as 5 noites do espetáculo 'Caixa de Luz', inicialmente agendadas de 27 a 31 de janeiro, no Capitólio, em Lisboa, para os dias 03, 04, 05, 06 e 07 de março”, refere a promotora dos espetáculos, num comunicado divulgado na passada sexta-feira.

Os espetáculos são apresentados como uma "residência artística", que conjugará "histórias e estórias", com o palco a acolher uma "caixa de luz", onde João Gil atuará com a participação dos cinco convidados, um por noite.

O concerto com Elida Almeida passa de 31 de janeiro para 3 de março, o de Tatanka, de 28 de janeiro para 4 de março, o de Ana Bacalhau, de 29 de janeiro para 5 de março, o de Jorge Palma, de 30 de janeiro para 06 de março, e o de António Zambujo, de 27 de janeiro para 7 de março.

De acordo com a promotora dos espetáculos, “os bilhetes previamente adquiridos darão acesso automático às novas datas”.