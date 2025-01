Ana Bacalhau vai arrancar 2025 com um concerto no Centro Cultural Emergente, em Marco de Canaveses. A cantora vai subir ao palco da sala de espetáculos da cidade no dia 10 de janeiro, às 21h30.

Os bilhetes para o concerto são gratuitos e podem ser levantados presencialmente no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, a partir desta sexta-feira, dia 3 de janeiro.

"Além de uma intérprete ímpar, que em palco se entrega sempre como se aquela pudesse ser a última vez que a ouvimos e vemos ao vivo, Ana Bacalhau tem cada vez mais uma palavra a dizer na escrita das letras e das músicas que interpreta", destaca o comunicado.

Na reta final de 2024, Ana Bacalhau laçou "Imperial é Fino" com Cláudia Pascoal, single que fez parte da lista de melhores canções do ano para o SAPO Mag.