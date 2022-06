A 23.ª edição do festival, copatrocinado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, vai contar com atuações do Brasil, Argentina e Portugal e decorre de 28 de junho a 10 de julho, um pouco por toda a cidade da capital brasileira.

“Num total de 21 espetáculos de teatro e dança e um 'show', além de 12 atividades formativas e educativas, como oficinas, encontros, lançamento de filme e exposição virtual”, lê-se no comunicado da organização do evento.

“A Caminhada dos Elefantes”, do grupo Formiga Atómica, de Inês Barahona e Miguel Fragata, e “A Última Estação”, de Elmano Sancho, serão os representantes de Portugal.

Nos dias 29 e 30 e junho “A Última Estação”, um espetáculo de 70 minutos inspirado na biografia de um conhecido 'serial killer' da década de 1970, poderá ser visto pelo público da capital brasileira no Teatro Garagem SESC.

Escrita e encenada por Elmano Sancho, “A Última Estação” foi estreada no Festival de Almada, em 2018, e deu, nesse ano, o prémio da Fundação Mirpuri ao ator e encenador.

Já “A Caminhada dos Elefantes”, um espetáculo que procura retratar a finitude da vida, com a duração de 50 minutos, marcará presença também no Teatro Garagem SESC nos dias 2 e 3 de julho.

Estreado em 2013, a produção do espetáculo foi antecedida de um trabalho de pesquisa junto de cerca de 200 crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos, através da realização de encontros e oficinas.

Além da versão portuguesa, "A Caminhada dos Elefantes", como indica a companhia, circula internacionalmente nas versões francesa ("La Marche des Éléphants"), alemã ("Die Wanderung der Elefanten") e espanhola ("La caminata de los elefantes").