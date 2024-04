A nova peça do TEC (Teatro Experimental de Cascais) está em cartaz no Teatro Municipal Mirita Casimiro até 28 de abril. "Últimos Remorsos Antes do Esquecimento" tem encenação de Elmano Sancho, ator que também é intérprete na peça, ao lado de Beatriz Ferreira, Maria João Falcão, Paulo Pinto, Sérgio Silva e Sílvia Filipe.

A trama desenrola-se num domingo, na casa onde o trio de personagens Paul, Hélène e Pierre decidem vender a propriedade que possuem em comum, desencadeando uma série de emoções, histórias, amor e dor. Elmano Sancho vê nesta trama uma bela metáfora para o momento transitório que o TEC atravessou recentemente.

Ao abordar a relevância da peça nos dias de hoje, o encenador destaca que as temáticas exploradas por Lagarce, como o fim da juventude, desilusão, mágoa e a dificuldade de comunicação, são universais e atemporais. "A desilusão, a mágoa, a impossibilidade de comunicar com o outro, o remorso, a culpa são temas frequentes nas obras de Lagarce e com os quais todos nos relacionamos porque estamos vivos", afirma Elmano Sancho.

A escolha da obra de Jean-Luc Lagarce, foi motivada pelo fascínio de Elmano Sancho pela linguagem. O ator destaca que, com Lagarce, toda a ação está na linguagem, sendo através dela que as personagens tentam resolver os seus conflitos. A peça, embora tenha sido apresentada anteriormente num contexto académico, faz agora a sua estreia profissional em Portugal.

Entre os vários desafios na encenação da peça, decifrar a linguagem de Lagarce e encontrar a sua musicalidade, ritmo e voz, tornando-a ativa, sensorial e corpórea foi uma delas. A sua abordagem criativa procurou ir ao encontro do universo proposto pelo autor, respeitando a inovação linguística que, embora desafiadora, torna a peça uma experiência teatral única.

Elmano Sancho partilha a sua perspetiva sobre o desafio e a responsabilidade de encenar no TEC, afirmando que é uma "enorme responsabilidade, mais ainda por coincidir com a fase de transição da companhia" e expressa o desejo fervente de honrar o legado do Mestre Carlos Avilez.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 4 convites duplos para a peça "Últimos Remorsos Antes do Esquecimento", no Teatro Municipal Mirita Casimiro, em Cascais, nos dias 24 e 25 de abril, às 21h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h59 de 23 de abril. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 23 de abril.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) .

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nas bilheteiras até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.