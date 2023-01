A estreia da peça estava marcada para dia 12, no Auditório do Taguspark, em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, mas teve de ser adiada para dia 18, acrescentou a mesma fonte.

Ruy de Carvalho, "figura máxima do teatro em Portugal, sobe ao palco, abre o coração e conta histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira" ao longo de uma hora, num espetáculo em que o público é convidado a fazer perguntas ao ator, fazendo desta experiência "mais do que um espetáculo, mas uma conversa intimista entre amigos", acrescenta a nota.

Com encenação de Paulo Sousa Costa, “Ruy, a História Devida”, em que Ruy de Carvalho se apresenta em palco com Luís Pacheco, estará em cena de 18 de janeiro a 9 de fevereiro.

Ruy de Carvalho nasceu a 1 de março de 1927, em Lisboa, e estreou-se, em 1942, no teatro amador no Grupo da Mocidade Portuguesa, na peça “O jogo para o Natal de Cristo”, numa encenação de Francisco Ribeio (Ribeirinho).

Com uma carreira variada no teatro, cinema e televisão, Ruy de Carvalho é o ator no ativo com mais longa carreira artística.