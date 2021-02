Os Beatles atuaram pela primeira vez no Cavern Club, em Liverpool, há 60 anos, no dia 9 de fevereiro de 1961. Quando se estrearam naquele palco, os jovens britânicos estavam longe de imaginar que iriam ser, como brincou John Lennon, "mais populares do que Jesus".

Na altura, os Beatles eram Lennon, McCartney, George Harrison e Pete Best, o baterista que antecedeu Ringo Starr, rondavam os vinte anos e apresentavam-se com calças de cabedal a tocar rock n´roll, mais de um ano antes de terem lançado o primeiro single, "Love me Do".

No clube de Liverpool, os Beatles deram quase 300 actuações até agosto de 1963.

Na verdade, o Cavern Club foi destruído na década de 1970, para dar lugar a um centro comercial, mas uma réplica do clube foi construída pouco depois na mesma rua, sendo um dos atrativos turísticos de Liverpool, a cidade onde os Beatles nasceram.

Recorde uma das atuações da banda no Cavern Club:

O Cavern Club, o bar em Liverpool onde os Beatles tocaram antes de se tornarem mundialmente famosos, é uma das instituições culturais afetadas pela pandemia COVID-19 que, em 2020, beneficiou de um pacote financeiro de apoio do governo britânico.