Goo Hara, que fez parte do grupo feminino Kara, foi encontrada em sua casa em Seul no início da noite deste domingo, avançaram as autoridades locais. A causa exata da morte ainda está a ser investigada, acrescentaram.

A Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo, que, segundo dados recentes do governo, está entre as principais causas de morte de pessoas com menos de 40 anos.

A morte da jovem de 28 anos acontece um mês depois que Sulli - outra estrela do K-pop e amiga íntima de Goo Hara - ter decidido pôr fim à sua vida.

A cantora partilhou uma mensagem no seu Instagram depois da morte de Sulli, lamentando a perda da sua amiga.

Em mensagens publicadas nas redes sociais, os fãs lamentaram a morte de Goo Hara.

Depois de integrar os Kara de 2008 a 2015, a artista concentrou-se na sua carreira solo.