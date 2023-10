A Comic Con Portugal anunciou esta sexta-feira Evanna Lynch como convidada para a edição comemorativa dos 10 anos do evento de cultura pop.

Conhecida pela participação nos últimos quatro filmes da saga de fantasia de Harry Potter ("Ordem da Fénix", "Príncipe Misterioso" e "Talismãs da Morte", partes 1 e 2), a irlandesa interpreta Luna Lovegood, aliada do protagonista contra Voldemort.

"Evanna vai conhecer os fãs a 22 de março, que terão a oportunidade de ter uma experiência única ao interagir no painel, fazer perguntas, tirar fotos e assinar autógrafos", assinala a organização do evento em comunicado.

Ativista, profissional do cinema e teatro, escritora e com experiência em audiobooks, podcasts e videojogos, Evanna Lynch integrou este ano o elenco das peças "Under the Black Rock", no Arcola Theatre de Londres, e "My Name is Emily", nomeada para vários prémios e vencedora no festival de Cinema de Galway. A atriz também dará vida a Lucia Joyce em "James and Lucia", filme atualmente em produção.

A próxima edição da Comic Con Portugal vai realizar-se de 21 a 24 de março de 2024 na Exponor, em Matosinhos. A primeira fase da venda de bilhetes termina em breve - os fãs podem aproveitar a vantagem de preço até ao final de outubro.