Anna Shaffer, conhecida pela saga "Harry Potter" e pela série da Netflix "The Witcher", é a mais recente confirmação para a Comic Con Portugal.

A atriz inglesa estará presente no evento a 21 de março.

Com 32 anos festejados a 15 de março, a estreia na carreira dificilmente podia ser mais auspiciosa, quando foi escolhida para ser Romilda Vaine em “Harry Potter e o Príncipe Misterioso” (2009), a estudante de Hogwarts que tentava usar a poção do amor no jovem feiticeiro, que regressou para as duas partes d´ "Os Talismãs da Morte Parte 1 e Parte 2" (2010, 2011).

Desde 2019 interpreta a feiticeira Triss Merigold em “The Witcher”, a série de sucesso da Netflix , trabalhando com Henry Cavill e Anya Chalotra.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.