O Vagos Metal Fest, que se volta a realizar entre 29 e 31 de julho do próximo ano naquele concelho do distrito de Aveiro, juntou hoje sete bandas ao cartaz, com destaque para os norte-americanos Exodus e Cattle Decapitation e para os britânicos My Dying Bride.

As três bandas estrangeiras juntam-se aos alemães High Fighter como novidades do cartaz, a par dos portugueses Serrabulho, Reverent Tales e Testemunhas do Apocalipse. O Vagos Metal Fest promete para breve mais novidades do alinhamento que conta com Dimmu Borgir, Testament e Emperor como cabeças de cartaz.